Taís Araújo, Malu Mader, Alice Wegmann e mais amigos marcam presença no velório de Preta Gil

Amigos e familiares de Preta Gil começam a chegar no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 25, onde o corpo está sendo velado. Os primeiros a serem fotografados foram Danilo Faro, empresário e irmão de Rodrigo Faro, Thiago Abravanel com o marido, Fernando, os atores Taís Araújo e Luiz Miranda.

Malu Mader compareceu ao velório com o marido, o Titan Tony Beloto e Claudia Abreu. Thiago Fortes e Mylena Ciribelli também marcaram presença.

A cerimônia será aberta ao público e marca a despedida de Preta Gil, que morreu no último domingo, 20, aos 50 anos, em Nova York, onde fazia tratamento contra o câncer.