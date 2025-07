Candomblé; por que familiares e amigos de Preta usaram branco no velório

Na manhã desta sexta-feira, 25, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro foi palco de uma despedida marcada por emoção, espiritualidade e respeito às tradições religiosas de Preta Gil. Familiares e amigos da cantora, que morreu no último domingo, 20, prestaram as últimas homenagens vestidos de branco, uma escolha carregada de simbolismo.

A cor branca foi adotada pelos parentes e pelos mais próximos à artista como forma de reverência à fé de Preta, praticante do Candomblé. Preta era devota de Oxum, orixá associada à água doce, à fertilidade, à beleza, ao amor e à riqueza, representada pela cor amarelo e homenageada aos sábados.

No entanto, na religião, o branco representa Oxalá, orixá associado à paz, serenidade e espiritualidade. Considerado o pai de todos os orixás, Oxalá é celebrado especialmente às sextas-feiras.