Para Ana Maria, Gominho esclarece por que deixou o apartamento de Preta Gil

Gominho esclareceu na manhã desta sexta-feira, 25, mesmo dia do velório de Preta Gil, o motivo pelo qual quis sair do do apartamento da cantora, onde morou por quase três anos enquanto cuidava da amiga no tratamento contra o câncer.

"As pessoas começaram a cogitar um monte de coisa muito chata. Que eu tinha brigado com a família... Eu estava há quase três anos lá, eu tinha que sair dali. Quando eu voltei de Nova York eu já tinha entendido [que era o fim]", esclareceu Gominho.

Preta Gil morreu no último domingo, 20. Dias depois, o amigo que vivia com ela começou a postar mensagens que estava procurando apartamento no Rio e reclamando dos preços na cidade, o que gerou estranheza dos fãs e seguidores. "Eu tenho sentido essa dor e essa sombra há muito tempo, eu preciso recomeçar e reorganizar minha vida. Ninguém me expulsou. Eu parei minha vida por 2 anos e meio", disse.