O Kannalha: Último affair de Preta Gil se despede da cantora em velório

O cantor Danrlei Orrico, conhecido artisticamente como 'O Kannalha', se despediu de Preta Gil durante o velório da cantora, realizado na manhã desta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Considerado por muitos o último affair da filha de Gilberto Gil, ele apareceu na cerimônia vestido de branco, com uma camiseta com o rosto da artista. Bastante emocionado, precisou ser amparado por amigos enquanto passava à frente do caixão de Preta.

O velório, que teve início às 9h, também contou com a presença de famosos como Thiaguinho, Rodrigo Faro,Thiago Abravanel, Taís Araújo, Luiz Miranda, Malu Mader, Tony Beloto, entre outros. Leia mais.