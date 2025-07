'Minha mãe descansou', diz Francisco Gil no velório de Preta Gil

Familiares, amigos e fãs se despedem da cantora Preta Gil em velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro nesta sexta, 25. Filho único da cantora — do relacionamento dela com o ator Otávio Müller —, Francisco Gil esteve presente e falou sobre a morte da mãe durante a cerimônia.

"É muito triste. Não queríamos que nada disso tivesse acontecido, tivemos dois anos de muita luta", disse. "Existia um sentimento muito genuíno no momento da notícia da morte. Foi como dizer: 'Ela descansou'. Minha mãe descansou, porque lutava para nos proteger também, para nos poupar de qualquer problema... Era a sina dela."

Vestido de branco, Francisco foi um dos primeiros familiares a se aproximar do caixão. Visivelmente emocionado, ele acariciou o rosto da mãe, sussurrou algumas palavras de despedida.