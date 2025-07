Gilberto Gil chega junto com a mãe de Preta Gil ao velório e beija a filha em despedida

Gilberto Gil chegou ao velório da filha Preta Gil acompanhado de sua mulher, Flora Gil, e de Sandra Gadelha, a Drão, mãe de da cantora. O pai, a mãe e a madrasta entraram juntos no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde acontece a despedida nesta sexta-feira, 25.

Irmã de Preta, Bela Gil também acompanhava a comitiva com os pais, que chegou às 13h40, cerca de 20 minutos depois do fechamento da cerimônia para o público. Dessa forma, os pais da cantora terão uma despedida mais intimista. Após a entrada de Gilberto Gil, foi divulgada uma imagem do pai beijando a filha no caixão em sua despedida.

O corpo de Preta Gil ainda seguirá em cortejo em um carro do Corpo de Bombeiros, para o Cemitério e Crematório da Penitência, no Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. Lá, ocorrerá uma segunda cerimônia fechada, reservada à família e amigos, entre 15h e 17h. O corpo será cremado, seguindo um desejo da própria Preta Gil.