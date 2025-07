Francisco Gil, Otávio Muller e Carlinhos Brown carregam caixão de Preta Gil

Sob aplausos de parentes, amigos e fãs, o caixão com o corpo da cantora Preta Gil acaba de deixar o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da cidade, onde a cantora foi velada nesta sexta-feira, 25. O caixão foi carregado por Francisco Gil, único filho de Preta, Otávio Muller e o músico baiano Carlinhos Brown, que tomou à frente do cortejo.

O corpo de Preta Gil é levado por um carro do Corpo de Bombeiros em cortejo pelo circuito do carnaval, que ganhou o nome da cantora, e segue até o Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária, onde será cremado em uma cerimônia íntima.

Muito emocionado, Otávio Muller, pai do único filho de Preta, abraçou Francisco após o corpo ser levado pelos bombeiros. Sol de Maria, neta de Preta Gil, também se juntou ao pai e ao avó bastante emocionada. A menina tem 9 anos e estava em Nova York quando preta morreu, no domingo, 20.