De Marina Lima a Patrícia Pillar: Preta tinha parentesco com vários famosos

Preta Gil, que morreu aos 50 anos no último domingo, é filha e irmã de famosos. Além dos familiares mais próximos, a cantora viveu cercada de parentes que integram o mundo das celebridades.

A cantora morreu em decorrência de um câncer no intestino, do qual tratava desde 2023. Ela estava em Nova York, nos Estados Unidos, em busca de um tratamento alternativo, e morreu a caminho do Brasil.

Ela deixa, além dos pais e irmãos, um filho, Francisco, de 30 anos, e uma neta, Sol de Maria, de 9 anos.