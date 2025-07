Causa da morte de atriz mirim Millena Brandão é revelada

Mais de dois meses após a morte da atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, um laudo da Polícia Técnico-Científica divulgado nesta semana apontou que a causa da morte foi um abscesso cerebral. A atriz, conhecida por seus papéis na novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, e na série Sintonia, da Netflix, morreu no dia 2 de maio, em São Paulo.

O documento da perícia médica será anexado ao inquérito conduzido pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da morte da jovem artista e investiga possíveis falhas no atendimento médico prestado. A origem do abscesso ainda é desconhecida, segundo informações do laudo.

A família de Millena, acompanhada por seu advogado, foi convocada a comparecer à delegacia nesta sexta-feira, 25, conforme informou o portal G1. Eles suspeitam de negligência por parte de profissionais de saúde, especialmente pelo fato de exames específicos não terem sido realizados durante o atendimento inicial.