Caio Blat, que namorou Preta Gil, chora em velório

O ator Caio Blat apareceu muito emocionado no velório de Preta Gil, na manhã desta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal, na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Ele e a cantora foram namorados durante alguns meses no início dos anos 2000, mas permaneceram amigos.

Durante o cortejo, Blat passou alguns instantes em frente ao caixão de Preta e não conseguiu conter as lágrimas. Ele também foi fotografado dando um beijo de despedida no corpo da cantora.

O velório começou por volta das 9h da manhã. Francisco Gil, filho da cantora, foi o primeiro a chegar. José Gil, irmão de Preta, e João Gil, neto de Gilberto Gil, que formam o grupo Gilsons ao lado de Francisco, chegaram para se despedir da cantora por volta do meio-dia. A sobrinha da artista, Flor Gil, também está presente.