Aos prantos, Regina Casé se despede de Preta Gil no velório da cantora

Aos prantos, a atriz e apresentadora Regina Casé se despediu da cantora Preta Gil nesta sexta-feira, 25, no velório da artista no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Ao lado da filha Benedita Casé, Regina se emocionou bastante e fez carinho no rosto da cantora ao se despedir. "Beije, abrace e diga eu te amo pra quem é importante pra você!", escreveu a atriz em seu Instagram na última terça-feira, 22.

"Preta Gil sempre deu aula disso de ser grata, generosa e apaixonada... Como te amo e sempre te amei minha Pretinha...", escreveu.