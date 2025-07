Lady Gaga homenageia Ozzy Osbourne em show após morte do cantor; assista

Apesar de ser considerada uma cantora do pop, Lady Gaga já demonstrou seu carinho pelo rock anteriormente. Durante uma entrevista, em 2016, ela revelou que fez parte de uma banda cover do Led Zeppelin, antes da fama.

A artista também já colaborou com o Metallica durante a performance do Grammy, em 2017. Ela entoou Moth into Flame, junto da banda.