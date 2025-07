Corpo de Preta Gil e família da cantora chegam ao Brasil; velório será na sexta

O voo para o Brasil também foi responsável pelo translado do corpo de Preta para o País. De Guarulhos, ele seguirá ainda nesta quinta-feira para o Rio de Janeiro, onde será velado.

Os pais de Preta Gil, Gilberto Gil e Sandra Gadelha, aguardam a chegada do corpo da filha no Rio. A cerimônia, a pedido da artista, será realizada no Theatro Municipal, na sexta-feira, 25, com abertura para o público entre 9h e 13h.

Últimos momentos

Em seus últimos momentos, segundo o Jornal Nacional, Preta Gil tentou retornar ao Brasil. A cantora estava debilitada nos últimos dias e, ao receber a notícia dos médicos americanos de que não havia mais o que ser feito no tratamento contra o câncer, ela decidiu que voltaria para casa, no Rio, para encontrar amigos e a mãe, Sandra Gadelha.

No último domingo, 20, Preta chegou a embarcar na UTI aérea que a levaria de volta ao Brasil. Antes de o avião decolar, porém, ela passou mal e morreu na ambulância a caminho do hospital.

Após a notícia da morte, a atriz Carolina Dieckmmann, que esteve com a cantora nos últimos dias, deu detalhes do estado de saúde da amiga. "Ela foi indo. Queríamos muito que ela viesse para o Brasil, mas ela [estava] muito fraquinha. Sem dor, controlada pelos medicamentos, e cercada de muito amor", contou em uma entrevista para Andréia Sadi, no Estúdio i, da GloboNews.