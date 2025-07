Bruce Willis tem piora em quadro de demência e não consegue mais falar, ler ou andar

Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal, não consegue mais falar, ler ou andar, segundo informações do The Express Tribune, nessa terça-feira, 22.

De acordo com postagens da família, desde 2023 o ator enfrenta a progressão da doença que restringe a coordenação motora e algumas funções cognitivas. "Ele não fala e já não lê mais [...] Ele também reportou ter dificuldades motoras", afirma o jornal americano. Bruce também possui o diagnóstico de afasia, distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação.

Em abril de 2025, a família do ator comentou que, apesar da doença ser progressiva, a saúde do ator se encontra estável. A demência frontotemporal afeta também o comportamento e a personalidade.