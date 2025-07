Amigos e fãs se despedem de Preta Gil nesta sexta-feira; Veja detalhes sobre o velório

O velório de Preta Gil acontecerá nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no Centro da cidade. A despedida será aberta ao público das 9h às 13h. A escolha do local foi um pedido da própria artista, que considerava o espaço simbólico para sua trajetória artística e pessoal. Preta Gil morreu no domingo, 20, aos 50 anos, em Nova York.

São esperados no velório nomes como Gilberto Gil e Sandra Gadelha, pais da cantora que já estão no Rio de Janeiro, a madrasta Flora Gil e o filho Francisco Gil, que chegaram no Brasil na manhã desta quinta-feira, 24, no mesmo voo que trouxe o corpo de Preta dos EUA, a neta Sol de Maria, além dos outros seis irmãos da artista.

O ator Otavio Muller, ex-marido e pai do único filho de Preta, também deve comparecer à cerimônia. Entre os amigos da família, são esperados nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque, Maria Bethânia, Ana Carolina, Ivete Sangalo, Carolina Dieckmann, Marina Morena, Gominho, Jude Paulla e outros diversos famosos que se despediram da amiga nas redes sociais.