Marina Morena faz aniversário 3 dias após a morte da 'irmã de coração' Preta Gil

"Te amo, Marina! Viva a vida por ela", aconselhou Flor Gil Demasi, filha de Bela Gil e sobrinha de Preta. "Agora o que permanece são as boas lembranças e o amor que não se apaga! Preta sempre vai celebrar você! Feliz aniversário", desejou a influenciadora Thaynara OG.

Anitta, que também é muito próxima de Marina Morena e já teve sua carreira gerida pela empresária, foi outra famosa que consolou a amiga. "Minha vida também foi transformada por você. Te amo", escreveu a cantora.

Outra coincidência

Jude Paulla, amiga que acompanhou de perto todo o tratamento de Preta Gil contra o câncer e passou os últimos meses de vida com ela nos Estados Unidos, viveu a mesma coincidência que Marina. Ela fez aniversário em 21 de julho, apenas um dia depois da morte da cantora.

No texto de despedida que fez para a amiga, ela revelou que tinha planos de comemorar a data no Brasil com Preta. "Falei que te esperava pra gente comemorar meu aniversário hoje com o tema que você tinha escolhido pra gente comemorar. Ia ser em NY, mas os planos mudaram no meio do caminho. Não deu tempo", lamentou Jude.

No último domingo, 20, Preta Gil chegou a embarcar na UTI aérea em Nova York que a levaria de volta ao Brasil. Antes de o avião decolar dos Estados Unidos, porém, ela passou mal e morreu na ambulância a caminho do hospital.