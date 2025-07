Alexandre Pires vira avô aos 49 anos e celebra o nascimento do primeiro neto

Alexandre Pires celebrou nesta quarta-feira, 23, o nascimento de Ravi, seu primeiro neto, em Uberlândia (MG). O bebê é filho de Carol Pires, primogênita do cantor. "No colinho do vovô! Obrigado Deus! Obrigado minha filha Carol Pires. Obrigado Matheus Gomes [genro]. Que Jesus abençoe o Ravi e toda nossa família", escreveu o ex-vocalista do Só Pra Contrariar.

Carol Pires tem 32 anos e é fruto de um relacionamento que Alexandre Pires teve ainda na adolescência. Ela nasceu em 1993, quando o cantor tinha apenas 17 anos. Agora avô aos 49 anos, o pagodeiro também é pai de Arthur, de 16 anos, e de Júlia, de 15 anos, ambos frutos do casamento com Sara Campos.

Já a mãe de Ravi e filha primogênita de Alexandre Pires também é cantora e compositora e já lançou um álbum produzido pelo pai. Carol Pires também atua como backing vocal e trabalhou com o cantor Felipe Araújo, além de também ter viajado o mundo como backing vocal de seu pai.