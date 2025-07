Quem é Lorena Comparato, que viverá Elize Matsunaga em filme da Netflix

Em 2012, Elize Matsunaga matou e esquartejou o marido, o empresário Marcos Kitano. Além da violência do crime, o caso chamou atenção por envolver o dono da Yoki. Em 2016, Elize foi condenada a 19 anos de prisão.

Quem é Lorena Comparato

Para viver a criminosa, a atriz luso-brasileira Lorena Comparato foi escalada. Ela, que é irmã da também atriz Bianca Comparato, ficou famosa ao interpretar a cantora sertaneja Gláucia Figueira em Rensga hits!.

Aos 35 anos, Lorena também atua na série de comédia do Multishow, Volte Sempre, como Narcisa Aparecida.

Na Globo, já participou de produções como Pé na Cova, Cine Holliúdy, Malhação Vidas Brasileiras, Cidade Proibida e Rock Story.

Além de Lorena, o ator Luciano Quirino também foi revelado como um dos profissionais do projeto. Ele interpretará o delegado que conduz as investigações do caso.