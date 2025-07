Preta Gil: Circuito de blocos do carnaval de rua do Rio terá o nome da cantora

O trajeto dos blocos terá concentração na Rua Primeiro de Março, no trecho entre a Rua do Rosário e a Rua do Ouvidor. O percurso do desfile será entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos, finalizando na Avenida Presidente Antônio Carlos, na altura da Rua Araújo Porto Alegre.

O documento também pontua "a participação decisiva de Preta Gil na retomada do carnaval de rua no Centro do Rio de Janeiro, contribuindo para sua afirmação enquanto espaço urbano de cidadania cultural."

