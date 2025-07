Morre Ozzy Osbourne, lenda do rock, aos 76 anos

Ozzy Osbourne, lenda do rock que fez história na música com o Black Sabbath e na carreira solo, morreu aos 76 anos. A informação é do jornal The Guardian.

Um comunicado da família Osbourne diz: "É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que informamos que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento."

A causa da morte não foi divulgada, embora Osbourne tenha enfrentado vários problemas de saúde nos últimos anos.