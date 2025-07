Lollapalooza 2026 anuncia datas e nova modalidade de ingresso; veja detalhes

O Lollapalooza acaba de revelar as datas de sua próxima edição brasileira. O festival ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

As vendas começam já nesta terça-feira, 22, apenas para clientes Bradesco, ao meio-dia, no site da Ticketmaster Brasil, com uma nova modalidade de ingresso: o LollaLovers. O passe especial promete trazer benefícios aos compradores.

O festival, que na edição passada contou com shows de Olivia Rodrigo, Alanis Morissette e Justin Timberlake, costuma levar mais de 200 mil pessoas para o Autódromo de Interlagos ao longo de três dias.