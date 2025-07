Gominho fala pela primeira vez sobre a morte da amiga Preta Gil

Amigo de longa data de Preta Gil, o apresentador e influenciador Gominho usou as redes sociais nesta segunda-feira, 21, para compartilhar um desabafo sobre o luto pela morte da cantora.

Em sua primeira publicação sobre o assunto, ele falou sobre os últimos dias ao lado dela e os sentimentos que tem enfrentado desde a volta de Nova York (EUA), onde Preta realizava um tratamento experimental contra o câncer.

No X (antigo Twitter), Gominho relatou que já vinha sentindo o luto desde que retornou ao Brasil. Segundo ele, uma sensação o alertava de que não veria mais a amiga. Ele lembrou da rotina solitária ao voltar à casa onde morava com Preta, mencionando momentos em que passava pelo closet da cantora, tocava suas roupas e se emocionava com o cheiro ainda presente.