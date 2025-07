Globo troca abertura de 'Vale Tudo' e coloca Preta Gil cantando; veja o momento

No capítulo de Vale Tudo desta segunda-feira, 21, a novela prestou uma homenagem à Preta Gil, que morreu aos 50 anos no último domingo, 20. A música Brasil, interpretada por Gal Costa, que entoa a abertura da novela, foi substituída por uma versão cantada por Preta, afilhada da lenda da MPB. No final da introdução, ainda foi exibida uma foto da artista para encerrar a homenagem. Clique aqui para assistir

Nas redes sociais, a Globo escreveu: "É assim que vamos lembrar de você, Pretinha. Essa voz impactante, essa energia de animar uma multidão. Sua luz, força e garra estarão para sempre em nossa história. Hoje, Vale Tudo e o Brasil te homenageiam. Te amamos muito!"

Preta cantou a música na edição de 30 de março do Domingão com Huck, véspera de estreia do remake. Foi a última aparição da artista em um programa de TV.