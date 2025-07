Ex-affair de Preta Gil presta homenagem e publica fotos com a cantora: 'A vida juntou a gente'

O cantor Danrlei Orrico, conhecido artisticamente como ‘O Kanalha’, emocionou os fãs ao prestar uma homenagem à cantora Preta Gil, que morreu no último domingo, 20, aos 50 anos, vítima de um câncer no intestino. Pelas redes sociais, o artista publicou um texto no qual descreveu a relação entre os dois como uma conexão espiritual e profunda, marcada por carinho, conselhos e momentos de alegria.

Os dois mantinham uma amizade próxima, definida por Preta como uma "amizade gostosa". A intimidade entre eles era visível em aparições públicas e trocas frequentes de mensagens sugestivas nas redes sociais, o que chegou a alimentar rumores de um romance, nunca confirmado por nenhum dos dois.

Na mensagem publicada nesta segunda-feira, 21, o cantor revelou a intensidade dos sentimentos que o ligavam à artista. "Preta, sei que você partiu, mas tá difícil de acreditar, pois seu brilho permanece vivo aqui na terra", escreveu ele em um dos trechos.