Preta Gil expôs o longo tratamento contra o câncer para reduzir estigma em torno da doença

Diagnóstico

A confirmação do câncer aconteceu em janeiro de 2023. Na época, Preta revelou que sentia desconfortos e, após ser internada para fazer exames, recebeu o diagnóstico de câncer no intestino. A cantora foi diagnosticada com um adenocarcinoma na porção final do intestino, que é um tumor maligno que pode afetar diferentes órgãos.

Início do tratamento

Uma semana após o diagnóstico, Preta iniciou o tratamento com quimioterapia. Porém, no quinto ciclo do tratamento, teve uma infecção generalizada, que a deixou inconsciente por horas. Na época, a cantora precisou ser acompanhada na UTI por 20 dias.

"Existem algumas possibilidades para que essa bactéria tenha entrado no meu organismo. A que os médicos acham que pode ter sido foi através do meu cateter, que eu fazia quimioterapia", compartilhou nas redes.

O período inicial da doença também coincidiu com um momento pessoal difícil: o divórcio após a descoberta de uma traição do então marido, Rodrigo Godoy.