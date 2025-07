Preta Gil: As 10 músicas gravadas pela cantora mais tocadas no Brasil

A família Gil também ocupa espaços importantes nas músicas mais tocadas de Preta. A regravação de Realce, feita com toda a família, está em sétimo lugar. Em terceiro, a parceria entre a cantora e seu filho, o músico Fran Gil, Meu Xodó.

A mais tocada da carreira de Preta, no entanto, é a parceria com Ana Carolina, Sinais de Fogo. A lista do Ecad contabiliza os últimos cinco anos no Brasil nos segmentos de Rádio, Casa de Festas e Diversão e Sonorização Ambiental. Confira o ranking:

As 10 músicas mais tocadas de Preta Gil