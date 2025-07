O adeus de Jude Paulla, amiga que acompanhou Preta Gil de perto nos EUA

Últimos momentos de vida

Jude Paulla, que faz aniversário nesta segunda-feira, 21, revelou os planos de comemorar a data no Brasil com Preta. "A gente tava tão esperançosa. A sua última palavra foi perguntando onde eu tava, eu voltei, falei que tinha ido passar seu perfume pra ir pro Brasil e te esperava lá, porque você ia no outro voo, mas sairíamos na mesma hora e você piscou pra mim."

Planos de comemorar aniversário no Brasil

A DJ revelou ainda os planos de comemorar a data no Brasil com Preta. "Falei que te esperava pra gente comemorar meu aniversário hoje com o tema que você tinha escolhido pra gente comemorar", contou. "Ia ser em NY, mas os planos mudaram no meio do caminho. Não deu tempo", lamentou a amiga.

‘Tô voltando sem você’

"Eu cheguei nos EUA com você e tô voltando sem você. Eu te amo pra sempre. Não sei como vai ser. Era a gente numa só estrada e forte. A estrada agora vai faltar você, vai faltar você me chamando 362.682 vezes por dia meu [nome] e de todas as variações possíveis: jude, diu, diude, bestie. Mas eu prometo tentar ser forte. Eu te amo, minha luz! Bestie, eu te amo! Você lutou tanto, nós lutamos juntos. Descansa meu amor descansa! Seguiremos de mãos dadas."