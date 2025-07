Maria Bethânia e Chico Buarque se despedem de Preta Gil: 'Imensa tristeza'

Parceiro de Gilberto Gil na música, Chico Buarque também fez uma homenagem após a notícia da morte da filha do amigo. O cantor postou o vídeo de Preta Gil com o pai no palco da turnê Tempo Rei cantando a música Drão, momento que ficou marcado como a despedida pública de pai e filha.

Autor da canção Cálice junto com Gilberto Gil, Chico Buarque tem participação ativa na atual turnê do cantor, que está se despedindo dos palcos em 2015.

Luciano Huck diz que está difícil acreditar na morte de Preta Gil: ‘Estou em negação ainda’

As homenagens para Preta Gil, que morreu na noite deste domingo, 20, após lutar contra um câncer, seguem mobilizando amigos e fãs da cantora.

Ao Mais Você, na manhã desta segunda-feira, 21, Luciano Huck, que era amigo da cantora há mais de 25 anos, disse que ainda está difícil acreditar na partida da artista, aos 50 anos.

"Acho que estou em negação ainda, estou muito triste mesmo", iniciou Luciano. "Por um lado, eu acho que a Preta não merecia passar pelo que ela estava passando nas últimas semanas, eu acho que ela estava sofrendo muito, muito, muito mesmo. Ela vinha lidando com dores insuportáveis nas últimas semanas, então ela realmente descansou do sofrimento que ela vinha passando", lamentou o apresentador que está em férias com Angélica e os filhos no Japão.