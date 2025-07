'Te amo eternamente, Preta': famosos lamentam a morte da cantora e prestam homenagens

Preta Gil morreu neste domingo, 20, aos 50 anos de idade. A cantora, que passava pelo tratamento contra um câncer, recebeu diversas homenagens e lamentos por parte de artistas, amigos e familiares.

Geraldo Alckmin (PSB), presidente em exercício (Luiz Inácio Lula da Silva está em viagem ao Chile), publicou uma nota no X: "Hoje, o Brasil se despede de Preta Gil, uma artista que iluminou nossas vidas com sua alegria contagiante e irreverência. Preta quebrou padrões e lutou contra o preconceito, sempre com coragem e autenticidade. Envio meus mais profundos sentimentos e minhas orações a Gilberto Gil e toda sua família e amigos."

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) também se manifestou: "A partida precoce de Preta Gil entristece o País. Ela sempre esbanjou otimismo, lutou bravamente até o fim e partiu deixando um grande legado artístico. Meus sentimentos a todos da família Gil".