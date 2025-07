'A Saga do Tri' revisita conquista da taça Jules Rimet no México, em 1970

A Netflix revelou na quinta-feira, 17, o elenco de Brasil 70 - A Saga do Tri, minissérie da O2 Filmes que revive a campanha histórica da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, no México, para conquistar o tricampeonato mundial de futebol. As filmagens já começaram e acontecem em cidades do Brasil e do México.

A produção, dirigida por Pedro e Paulo Morelli, terá no elenco nomes como Rodrigo Santoro, no papel do técnico João Saldanha; Bruno Mazzeo, que vai interpretar o técnico Zagallo; e Lucas Agrícola, que ficou com o papel de Pelé.

Completam a seleção brasileira os atores Gui Ferraz (Jairzinho), Ravel Andrade (Tostão), Caio Cabral (Carlos Alberto), Daniel Blanco (Rivellino), Fillipe Soutto (Gérson), Hugo Haddad (Félix) e Maicon Rodrigues (Paulo Cézar Caju). José Beltrão interpretará o preparador físico Carlos Alberto Parreira e Val Perré será Mário Américo, famoso massagista da seleção.