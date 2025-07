Festival Toriba Musical ocupa Campos do Jordão com mais de 100 apresentações gratuitas

No dia 6 de setembro, o destaque é a ópera Domitila, de João Guilherme Ripper, sob direção de Paulo Esper. Além do hotel, o evento ocupa o Auditório Claudio Santoro, o Parque Bambuí e outros espaços do complexo. "Cada canto do Toriba vira palco", afirma Antônio Luiz Barker, diretor artístico.

A maior parte da programação é gratuita e valoriza projetos sociais, como o Coro Jovem de Campos do Jordão e o Vanessa Ballet, integrante do Conselho Internacional da Dança da Unesco.

SERVIÇO

Quando: 08 de agosto a 07 de setembro de 2025

Onde: Hotel Toriba Avenida Ernesto Diederichsen, 2962, Campos do Jordão (SP)

Espaços Culturais Parceiros