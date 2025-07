The Town 2025: veja programação completa com horários dos shows

Nos próximos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro acontecerá a segunda edição do The Town no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O evento, que homenageia a capital, terá seis palcos temáticos e elencou uma grande lista de atrações nacionais e internacionais.

Dentre os principais nomes do evento estão Travis Scott, Green Day, Backstreet Boys, Mariah Carey e Katy Perry. Entre os brasileiros, artistas como Filipe Ret, Capital Inicial, Jota Quest, Ivete Sangalo, Iza, Luísa Sonza, Ludmilla, Glória Groove, Pitty, Karol Conká e CPM 22 marcarão presença.

Em 2025, o mapa do espaço terá mudanças com relação a 2023. Os palcos The One, Factory e São Paulo Square, além de espaços como a Market Square ganham novas localizações, privilegiando a vista do festival. Além das mudanças de espaços, o The Town também ganhará novas experiências e atrações como o palco Quebrada e a The Tower Experience.