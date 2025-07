Show de despedida de Ozzy com Black Sabbath vai virar filme-concerto no cinema em 2026

Após uma transmissão histórica e um último show épico em Birmingham, na Inglaterra, o show de despedida de Ozzy Osbourne e do Black Sabbath chegará às telonas no início de 2026.

De acordo com o The Guardian, a produtora Mercury Studios está produzindo um longa-metragem do concerto, intitulado Back To The Beginning: Ozzy’s Final Blow, que terá 100 minutos de duração.

A promessa é entregar aos fãs uma experiência cinematográfica imersiva que visa celebrar a trajetória monumental de Ozzy e sua influência no heavy metal, desde os primórdios do Black Sabbath.