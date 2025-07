Paula Amorim lamenta terceira perda gestacional: 'Exausta emocionalmente'

A influenciadora e ex-BBB Paula Amorim usou as redes sociais nessa quinta-feira, 17, para compartilhar a confirmação de sua terceira perda gestacional. Em uma publicação em seu perfil no Instagram, acompanhada de fotos no hospital ao lado do marido, Breno Simões, Paula desabafou sobre a experiência e disse estar "exausta emocionalmente".

O casal, que se conheceu no Big Brother Brasil 18 e tem um filho de dois anos, o pequeno Theo, já havia enfrentado duas perdas gestacionais recentes. A primeira ocorreu no início de 2024, semanas após o anúncio da gravidez durante uma viagem a Maragogi (AL). A segunda aconteceu em março de 2025, logo após retomarem as tentativas de engravidar.

Segundo o relato, ela descobriu a gestação no dia 20 de junho e contou a Breno cinco dias depois. No primeiro ultrassom, feito em 11 de julho, não foram detectados batimentos cardíacos. "Me bateu um cansaço imediato", escreveu. "Uma exaustão antecipada de tudo que eu sabia que estava por vir."