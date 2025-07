Mulher que postou vídeo de CEO no show do Coldplay se manifesta após polêmica

'Voltando ao TikTok depois de quebrar a internet, destruir múltiplas carreiras e arruinar dois casamentos', declarou a americana Grace Springer, de 28 anos, nesta sexta-feira, 18, apenas um dia depois de postar o vídeo do show do Coldplay que revelou uma traição.

A jovem, que até então tinha alcançado no máximo 110 mil visualizações na plataforma, já acumula mais de 60 milhões de visualizações somente no vídeo em que mostra o flagra na câmera do beijo durante um show do Coldplay em Boston, nos Estados Unidos.

A gravação postada por Grace na rede social e que rodou o mundo mostra o momento em que um casal aparece no telão da "câmera do beijo" durante o show da banda de Chris Martin. Ao notarem que estavam sendo filmados, os dois reagem com desconforto.