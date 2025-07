Filha de Sandra Annenberg revela namoro com atriz americana

As duas, então, se beijam enquanto a canção Out of My League, do grupo Fitz and The Tantrums, toca. Trata-se de uma trend feita por casais no TikTok.

Nos comentários, os seguidores da atriz comemoraram o anúncio do relacionamento e brincaram com Elisa, dizendo que o clima entre as duas namoradas já era óbvio.

Nas últimas semanas, Karlie passou a aparecer com frequência nas publicações de Elisa nas redes sociais.

A atriz brasileira mora nos Estados Unidos desde 2021, quando começou a estudar no curso de artes cênicas na Universidade de Nova York. No começo desse ano, ela se formou. Sua namorada, Karlie Jo Dickinson, também é atriz.

Em 2023, Elisa se assumiu como uma pessoa queer e passou a falar abertamente sobre o assunto em suas redes sociais. Segundo ela, o apoio dos pais foi fundamental durante essa jornada.

"Foi muito especial. Meus pais foram muito receptivos e eu não esperava nada menos, porque são pessoas muito cultas e que sempre demonstraram apoio à comunidade. Nunca foi uma coisa de me sentir intimidada, sempre me senti muito abraçada", afirmou ao portal gshow naquele ano.