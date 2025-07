Empresa investigará CEO e diretora flagrados em show do Coldplay

A companhia ainda negou quem uma terceira funcionária tivesse aparecido nas imagens. "Alyssa Stoddard não estava no evento e nenhum outro funcionário apareceu no vídeo".

Ainda de acordo com o Axios, a Astronomer demorou a se manifestar porque Andy Byron tem um contrato com cláusulas específicas sobre sua saída da empresa.

Entenda o caso

Nesta quarta-feira, 16, Andy Bryon e Kristin Cabot foram ao show do Coldplay em Boston, nos Estados Unidos, mas acabaram sendo flagrados em meio a um abraço romântico.

Para desespero do casal, as imagens foram expostas ao público presente no show. O problema? Byron é casado - e não é com Kristin.

Ao perceberem que estavam sendo filmados, o CEO se abaixou e saiu da visão da câmera e a mulher tampou a sua face com as mãos e virou de costas. A cena chamou atenção dos presentes.