Dois filhos e nora famosa: quem é quem na família de Marília Gabriela

Quem é Theodoro Cochrane, filho de Marília Gabriela?

Filho de Marília Gabriela com o astrólogo Zeca Cochrane, Theodoro Cochrane é ator. Aluno da Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, Theo construiu sua carreia no teatro, no cinema e na televisão.

Integrou o elenco de grandes produções da Globo como Sandy e Junior, A Casa das Sete Mulheres, A Favorita, Caras e Bocas e Tititi. Na telona, participou dos filmes As Avassaladoras, Gregório de Mattos, La Riña, Colegas e Bruna Surfistinha.

No início dos anos 2000, havia boatos de que ele estava se relacionando amorosamente com o ator Reynaldo Gianecchini, que era casado com sua mãe. Theodoro, no entanto, sempre negou os rumores e reforçou sua relação de afeto com a mãe.

O laço dos dois, inclusive, se tornou tema da peça A Última Entrevista de Marília Gabriela, que estreou em São Paulo em 2024. Na trama, mãe e filho interpretam versões fictícias de si e falam sobre traumas de infância, boatos maldosos e a pressão de se viver sob o holofote.

"Essa peça é um processo de cura, um reencontro na maturidade do Theodoro e da Marília Gabriela, que se conhecem há muito tempo nesse planeta, sabem seus pontos fracos, pontos fortes, se admiram e se amam da maneira mais plena e madura possível", afirmou o ator à coluna Alice Ferraz.