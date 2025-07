Amigos de Preta Gil mostram fotos da cantora nos EUA: 'Em uma só estrada somos bem mais fortes'

Desde março, a cantora relatou uma nova dificuldade: o esgotamento de tratamentos que possam ajudar na remissão da doença aqui no Brasil. Ela explicou, durante uma passagem pelo Domingão com Huck, que iria aos Estados Unidos com o objetivo de tentar novos métodos de tratamento.

A cantora está hospedada em Nova York desde maio. Para realizar o tratamento com medicação experimental, Preta precisa percorrer cerca de 400 quilômetros de Nova York até Washington, onde está localizado o centro médico especializado.