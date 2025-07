Videomaker que filmou o parto do filho de MC Daniel rebate: 'Narrativa oposta ao que aconteceu'

"É improvável, impossível, você fazer a utilização de um ‘pod’ dentro de uma maternidade. Isso não existe. Fora que eu estava com a responsabilidade de gravar um dos partos de uma pessoa que eu até então admirava. Eu não utilizo pod, não utilizo nada", disse.

Sobre as alegações de que teria usado "roupa de balada" durante as filmagens do parto, o videomaker finalizou: "Não é só porque eu estava a trabalho que eu tenho que sair de casa mal vestido. É só vocês entrarem no perfil dele, tem fotos [minhas] com a vestimenta correta [...] Quando você entra na sala de parto, você troca tudo. A única coisa que eu estava utilizando era o meu tênis."

Como começou a polêmica

O anúncio do fim do relacionamento entre MC Daniel e a empresária Lorena Maria trouxe à tona não apenas a separação, mas uma sequência de desentendimentos envolvendo a fotógrafa Aline Morais, responsável por registrar o nascimento do filho do ex-casal, Rás, de cinco meses, além do videomaker João Victor Ribeiro.

Lorena foi a primeira a se manifestar publicamente, confirmando o término e afirmando que pretende manter uma boa relação com o pai de seu filho. Sem entrar em detalhes, a empresária indicou que seguiria com discrição.

No entanto, pouco depois, Raphael Werneck, amigo de Lorena, publicou críticas severas a MC Daniel, sugerindo que o relacionamento era forçado e que o cantor mantinha uma postura falsa. As acusações foram negadas por Daniel e também por Lorena, que defendeu o ex-noivo publicamente.