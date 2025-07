'Tieta' ganhará adaptação nos cinemas, estrelada por Suzana Pires

Um dos romances mais emblemáticos da literatura brasileira, Tieta do Agreste, de Jorge Amado, ganhará uma nova adaptação cinematográfica. A atriz Suzana Pires ficará responsável pelo roteiro e papel principal na produção, que terá direção de Joana Mariani e será produzida pela Muiraquitã Filmes, de Eliane Ferreira.

Publicado originalmente em 1977, o romance narra o retorno de Tieta à fictícia Santana do Agreste, após 26 anos de exílio forçado. Banida pela própria família por comportamento promíscuo, Tieta volta à pequena cidade trazendo à tona tensões sociais e morais que continuam ressoando décadas depois.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a nova versão cinematográfica pretende revisitar essa história sob uma "ótica feminina", segundo a produtora, com o objetivo de ressignificar a trajetória da personagem principal e explorar com mais profundidade suas camadas de liberdade.