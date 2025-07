Pedro Scooby lembra conflitos com Luana Piovani e diz que relação melhorou

Durante participação no programa de Fernanda Gentil, exibido no YouTube nesta quarta-feira, 16, o surfista Pedro Scooby falou abertamente sobre os atritos com a ex-mulher, a atriz Luana Piovani, envolvendo a criação dos três filhos do ex-casal.

"Eu tive um problema grande com a mãe dos meus filhos e isso se tornou público. Na verdade, era um problema normal", afirmou Scooby, destacando que diferenças entre pais separados são comuns. Segundo ele, os conflitos vêm sendo superados com o tempo: "A gente está se acertando cada vez mais".

Pedro Scooby e Luana Piovani são pais de Dom, de 13 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 10. Atualmente, Dom mora com o pai no Brasil, enquanto os gêmeos vivem com a mãe em Portugal. A relação entre os dois chamou atenção da mídia nos últimos anos devido às divergências públicas sobre a educação dos filhos.