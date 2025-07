Família de Arlindo Cruz nega abandono e atualiza saúde do cantor: 'estável'

A família do sambista Arlindo Cruz emitiu um comunicado na noite desta quarta-feira, 6, esclarecendo informações sobre o estado de saúde do artista. Segundo o texto, o cantor e compositor está "estável, acordado, sob os cuidados atentos da equipe médica e cercado pelo amor e presença constante da família".

O texto explicou que situações da saúde do artista, lembradas na biografia recém-lançada O sambista perfeito - Arlindo Cruz, de Marcos Salles, estão sendo noticiadas por alguns veículos como sendo seu estado atual.

"As notícias mencionadas não condizem com a realidade atual do tratamento de Arlindo. O cantor está estável, acordado, sob os cuidados atentos da equipe médica e cercado pelo amor e presença constante da família", informou outro trecho da nota.