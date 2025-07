Connie Francis, cantora de Pretty Little Baby, morre aos 87 anos

Connie havia sido hospitalizada com fortes dores no dia 3 de julho, mas postou no Facebook no dia seguinte que estava se "sentindo muito melhor depois de uma boa noite". A família da cantora não informou se ela permaneceu no hospital.

A trajetória de Connie Francis

Nascida em Newark, no estado americano de Nova Jersey, Connie tornou-se uma das principais artistas femininas dos anos 1950 e 1960, com sucessos como Stupid Cupid, Who’s Sorry Now e Frankie.

Ela também foi a primeira mulher a alcançar o topo da Billboard Hot 100, principal parada musical americana, com a canção Everybody’s Somebody’s Fool, de 1960. A cantora chegou a lançar álbuns em outros idiomas, como italiano, alemão e espanhol.

As décadas seguintes foram difíceis para Connie: ela foi abusada sexualmente - o criminoso nunca foi encontrado - e sofreu com uma depressão. Após uma cirurgia nasal, perdeu a voz e não pôde se apresentar até 1981. No mesmo ano, seu irmão foi assassinado pela máfia, o que fez com que ela saísse dos holofotes novamente.

Em 1984, ela lançou um livro de memórias, Who’s Sorry Now?, que foi um best-seller nos Estados Unidos. Ela voltou a se apresentar ao vivo e só se aposentou oficialmente em 2018.