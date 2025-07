Coldplay expõe traição de CEO durante câmera do beijo em show

Uma cena que deveria ter sido romântica acabou expondo a traição amorosa de um importante CEO norte-americano em um show do Coldplay nesta quarta-feira, 16, em Boston, nos Estados Unidos.

Durante a apresentação da banda britânica, o vocalista Chris Martin chamou a "câmera do beijo" e passou a interagir com diversos casais da plateia. As cenas de romance entre namorados e casados eram exibidas em um telão para todos os presentes.

Um dos casais flagrados, no entanto, não gostou nem um pouco da exposição. Ao perceberem que estavam sendo filmados, o homem se abaixou e saiu da visão da câmera e a mulher tampou a sua face com as mãos e virou de costas. A cena chamou atenção dos presentes.