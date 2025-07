Christian Chávez, ex-RBD, fará 12 shows no Brasil; veja as datas e como comprar

O cantor mexicano Christian Chávez anunciou que fará 12 shows no Brasil em 2026. Conhecido por seu trabalho com o grupo RBD, formado a partir da novela teen Rebelde, Chávez, agora em carreira solo, apresentará a turnê Para Siempre, que será lançada no final deste ano.

A turnê pelo Brasil começará em 23 de janeiro, em Manaus, no Amazonas. Em São Paulo, Chávez se apresentará no dia 6 de fevereiro, no Teatro Bradesco. No Rio de Janeiro é a apresentação é no dia seguinte, no Teatro Opus Città. O cantor encerrará a passagem pelo País com um show em Curitiba, no 12 de fevereiro, no Teatro Fernanda Montenegro.

Os ingressos começaram a ser vendidos nesta quinta-feira, 17. Os valores variam de acordo com a cidade. Em Manaus, por exemplo, eles vão de R$ 550 a R$ 1.200. Em Recife, de R$ 200 a R$ 400. Em São Paulo, de R$ 200 a R$ 650. No Rio de Janeiro, os preços vão de R$ 200 a R$ 450. Os links para a venda estão agrupados no site oficial do cantor.