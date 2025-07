Suspeito de assassinar executiva do 'American Idol' e marido é preso em Los Angeles

O Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) prendeu na última terça-feira, 15, Raymond Boodarian, de 22 anos, suspeito do assassinato de Robin Kaye, supervisora musical do programa American Idol, e de seu marido, o músico Thomas Deluca. O casal foi encontrado morto dentro da própria casa, em Encino, bairro nobre de Los Angeles (EUA), na segunda-feira, 14.

Segundo as autoridades, Boodarian, que mora no mesmo bairro, não tinha qualquer relação anterior com as vítimas. A polícia acredita que ele tenha invadido a residência na quinta-feira, 10 de julho, por meio de uma porta destrancada. Ainda de acordo com a investigação, Kaye e Deluca teriam chegado em casa e surpreendido o invasor. Uma briga teria se iniciado e, durante o confronto, o suspeito atirou e matou os dois.

Os corpos foram encontrados quatro dias depois, quando vizinhos e familiares acionaram a polícia por não conseguirem contato com o casal. Ao chegarem ao local para uma verificação de bem-estar, os agentes notaram manchas de sangue na entrada da casa. Após arrombarem uma janela, encontraram Robin e Thomas executados com tiros na cabeça.