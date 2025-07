Investigador paranormal Dan Rivera morre durante turnê da boneca Annabelle original

O investigador paranormal Dan Rivera, 54, morreu neste domingo, 13, durante uma turnê da boneca Annabelle no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Em uma publicação nas redes sociais, a New England Society for Psychic Research (NESPR) - organização responsável pelo evento -, confirmou o falecimento do funcionário, mas não divulgou a causa da morte.

Em entrevista ao jornal local The Evening Sun, o legista responsável pela autópsia afirmou que está conduzindo uma investigação sobre a morte de Rivera, mas que os resultados devem levar alguns meses para serem concluídos.

Segundo a polícia norte-americana, o corpo do investigador foi encontrado sozinho em um quarto de hotel na cidade de Gettysburg.