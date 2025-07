Grande Rio anuncia Paolla Oliveira como rainha de Honra, e atriz diz ter sido surpreendida

Quatro meses após deixar o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira foi anunciada nesta quarta-feira, 16, como Rainha de Honra da escola, fato que gerou confusões.

A novidade comunicada nas redes sociais da agremiação levou a atriz a se pronunciar e esclarecer a situação.

"Vamos organizar isso aqui, pelo amor de Deus. Primeiro, eu queria agradecer demais a Grande Rio, agradecer por esse espaço, esse lugar tão carinhoso. Sempre tive e continuo tendo esse carinho de vocês. E eu já tinha falado que eu não sairia do Carnaval, isso é uma verdade. Eu sairia só do posto. Vocês vão ser sempre a minha escola preferida do coração", enfatizou Paolla.