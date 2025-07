Amauri Soares deixará cargo na TV Globo; saiba quem será a sua sucessora

Amauri Soares tem uma trajetória de quase 40 anos dentro do Grupo Globo. Ele começou como estagiário na afiliada de Bauru (SP), em 1987, e construiu carreira nas áreas de jornalismo e entretenimento. Ao longo dos anos, ocupou cargos como editor-executivo do Bom Dia São Paulo, diretor de Jornalismo em São Paulo, diretor executivo da Central Globo de Jornalismo e diretor da Globo Internacional, com passagem por Nova York.

De volta ao Brasil, foi responsável pela coordenação da Globo Rio, eventos especiais e programação. Em 2020, após a reestruturação da empresa, assumiu a direção do canal TV Globo. Em 2023, passou a comandar os Estúdios Globo, onde supervisiona toda a produção de novelas, séries, realities e programas de variedades.

Soares é apontado como um dos responsáveis por conduzir mudanças estruturais na emissora, incluindo a modernização do modelo de negócios e a integração do Globoplay com a produção linear. Porém, sua gestão também foi alvo de controvérsias.

Ele enfrentou críticas por decisões como a mudança na fila de novelas, a priorização de tramas rurais e remakes após o sucesso de Pantanal (2022) e, principalmente, por ter supostamente vetado cenas de beijo entre personagens do mesmo sexo em produções como Vai na Fé e Terra e Paixão.